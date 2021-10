"Piove" nei bus Stp: necessari interventi di urgenza per la sicurezza di passeggeri e autisti

Le foto postate dal consigliere Ferri lasciano poco spazio alle interpretazioni : i bus -sicuramente non tutti, ma ne basterebbe anche uno solo per denunciarne l'utilizzo in tale stato - della flotta STP versano in condizioni a dir poco precarie e le piogge degli ultimi giorni hanno sottolineato le falle che finiscono per inzuppare sedili e abitacolo reso per questo insano e scivoloso.Andrea Ferri , già intervenuto in consiglio comunale riguardo i premi di produttività ai dipendenti, interviene con un post su Facebook- che riportiamo integralmente - in cui denuncia il fatto che lo stato di questi bus non è una condizione di sicurezza nella quale fare viaggiare conducenti e passeggeri; in particolare il suo riferimento è agli studenti che utilizzano il bus per raggiungere le scuole a Trani o nelle città vicine."Qualche mese fa intervenni in consiglio comunale su STP evidenziando che l'azienda non avesse provveduto a liquidare i premi di produttività ai dipendenti, liquidandoli invece alla Dirigenza Aziendale (così sembrerebbe leggendo il Bilancio Stp dove alla voce "Riscontro valore Crediti Imposte Anticipate al 31/12/2019" risulta la voce "premio di risultato Ad" pari a 80.352 Euro). Sono contento che quanto sollevato mesi fa oggi sia oggetto di una missiva a firme congiunte di diverse sigle sindacali, in tutela di tutti i lavoratori. Non è purtroppo l'unica questione da affrontare. I mezzi che circolano quotidianamente sulle nostre strade e che tra l'altro trasportano i nostri ragazzi a scuola in tratte extra cittadine sono in condizioni precarie, ma la cosa davvero non tollerabile è che in questi primi giorni di freddo e pioggia i corridoi dei pullman, i posti a sedere e persino il sedile del conducente si bagnano per via delle infiltrazioni d'acqua che entrano dalle condotte d'aria. Questa mattina ad un mezzo si è staccato un pezzo della parte superiore (video allegato). Sarebbe opportuno che il management si interessi quanto prima della sicurezza dei suoi conducenti e passeggeri e del decoro e affidabilità della sua flotta, magari lasciando le comode poltrone e testando quelle bagnate. Mi rendo disponibile oggi come ho già fatto in consiglio ad affiancare i lavoratori affinché siano ripristinate le condizioni per lavorare in sicurezza e venga riconosciuto ogni diritto preventivamente concordato."