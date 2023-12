Pizza a volontà, il 3 dicembre la pizzeria “4 Stagioni” sarà al Centro Padwel Trani

Clicca sul link per scoprire tutti i dettagli e prenotare subito https://pro.pns.sm/y8ofpmz

Il piacere dello sport incontra ilper un evento unico nel suo genere. Celebrando un binomio imperdibile tra buona pizza e sano sport, il centro sportivofesteggiail suo primo compleanno e la pizzeria" di Trani è al suo fianco in questo traguardo.Grazie ad una specialedotata di forno a legna, da mezzogiorno a mezzanotte lo staff di "4 Stagioni" prepareràche i presenti potranno ordinare dalTutti coloro che degusteranno la pizza avranno in omaggiofatti al momento,Un evento dove si mangiaè proprio quello che ci vuole per riscaldare un fine settimana in cui si prevedono basse temperature, avendo al contempo la possibilità di conoscere da vicino l'avvincente mondo del padel.Per maggiori informazioniVia Cavour 29 - TraniFacebook:Instagram:Contrada Fontanelle II 19 - TraniFacebook:Instagram: