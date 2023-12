PN metro plus e città medie, incontro plenario dedicato alla cittadinanza

La Città di Trani, selezionata quale potenziale beneficiaria dei fondi nell'ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (giusto Protocollo di Intesa sottoscritto con l'Agenzia di Coesione) organizza un incontro plenario dedicato alla cittadinanza nonché a tutti i soggetti del terzo settore, istituzioni, privati, istituti scolastici e organizzazioni attivamente interessate al fine di condividere progettualità e linee di indirizzo condiviso per le due priorità di intervento individuate dall'Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta n. 98 del 6 ottobre 2023:Priorità 5 – Servizi per l'inclusione sociale e l'innovazione sociale con risorse FSE Plus Priorità 6 – Infrastrutture per l'inclusione sociale con risorse FESR.L'incontro di informazione e di lavoro condiviso è programmato per mercoledì 13 dicembre alle ore 15.45 (inizio ore 16, termine alle ore 18) presso il Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani, 51.