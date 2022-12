Pnrr, indagine di mercato per progettazione e direzione lavori polivalente Sant'Angelo

In Amministrazione Trasparente è stato pubblicato avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per il polivalente di Sant'Angelo, finanziato nell'ambito del PNRR ("Cluster 1") per l'importo di 1.700.000 euro.La procedura di indagine di mercato nonché quella di procedura negoziata sarà espletata sul portale Empulia.Gli interessati alla procedura dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 di martedì 13 dicembre 2022 dichiarando il possesso dei requisiti per richiedere di essere invitati alla procedura negoziata. Le istanze di partecipazione/dichiarazione verranno esaminate dal RUP incaricato che procederà alla verifica della idoneità degli operatori economici.Tra i professionisti in possesso dei requisiti richiesti saranno scelti cinque soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante estrazione pubblica da eseguirsi nell'ambito del sistema Empulia il giorno e ora da comunicare agli aspiranti. La procedura negoziata verrà espletata anche nel caso in cui il numero dei partecipanti, in possesso dei requisiti di legge, risulti inferiore a cinque e l'affidamento verrà concluso anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, l'Amministrazione potrà provvedere ad affidamento diretto in via fiduciaria.