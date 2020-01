Polizia locale, a Trani arrivano dodici nuovi vigili

Social Video 3 minuti Bottaro accoglie i 12 nuovi vigili

«Un altro obiettivo raggiunto nel percorso di riorganizzazione della macchina comunale». Queste le parole del sindaco Amedeo Bottaro che questa mattina ha dato il benvenuto, a Palazzo di Città, ai nuovi 12 vigili, di cui la metà sono donne. «Raggiungiamo adesso le 44 unità, cosa che non accadeva da una quindicina di anni». I nuovi agenti integreranno l'organico della Polizia locale, fino a questo momento composto da una trentina di vigili compreso il comandante. Un supporto in più, quindi, per fronteggiare i periodi particolari dell'anno (Pasqua, estate e Natale), cioè quelli dove si richiede un maggior controllo sul territorio per via della maggior affluenza di gente.