Polizia urbana, tutela degli animali, debiti fuori bilancio: oggi in Consiglio comunale

Mercoledì 27 maggio 2020, alle ore 16.30 in prima convocazione (seconda convocazione fissata per venerdì 29 maggio alla stessa ora) si riunisce, in adunanza ordinaria in modalità telematica, il Consiglio Comunale della Città di Trani. Questo l'ordine del giorno:1. Presa d'atto decesso Consigliere Comunale Dott. De Laurentis Domenico e surroga ex art.45 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.2. Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 13 febbraio 2020.3. Elezione Garante dei detenuti4. Decesso del Consigliere Comunale Dott. De Laurentis Domenico e ricostituzione composizione 3° Commissione Consiliare.5. Richiesta convocazione Consiglio Comunale Straordinario per concordare ed adottare iniziative ed interventi sociali diretti al miglioramento del fabbisogno sociale in connessione con le esigenze derivanti dallo stato di emergenza COVID 19.6. Regolamento di Polizia Urbana approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale deliberazione n.14 del 16/03/2015. Proposta di modifiche ed integrazioni.7. Regolamento Comunale per la tutela degli animali. Approvazione.8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante dal verbale di conciliazione n.3/2020 del Tribunale di Trani Sezione Lavoro, in favore del Sig. S.C.9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. a) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante dal verbale di conciliazione n.150/2019 del Tribunale di Trani Sezione Lavoro, in favore del Sig. P.D.10. Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante dalla sentenza n.25/2020 del Tribunale di Trani Sezione Lavoro in favore della Dott.ssa D.M.11. Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.86/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di F.V.12. Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.96/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di M.R.13. Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da sentenza n.2547/2019 del Tribunale di Trani in favore di M.M.