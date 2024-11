Pomeriggi a teatro, torna la rassegna organizzata dalla scuola De Amicis

Powered by

Torna anche quest'anno, sul palco dell'Aula Magna, l'ormai classico appuntamento con la rassegna teatrale del 1°C.D. "De Amicis" di Trani, che caratterizza da più di un decennio il nostro Piano dell'Offerta Formativa.Il teatro è uno strumento comunicativo di grande efficacia, che coinvolge emotivamente e affettivamente i bambini; rafforza il legame fra il piccolo spettatore e la realtà, poiché gli consente di identificarsi nei personaggi e di sentirsi coinvolto nella drammatizzazione.Tutti gli spettacoli della rassegna sono realizzati da Compagnie di attori professionisti, che porteranno in scena diverse tematiche, quali la fiaba popolare, la fiaba classica, il potere della fantasia, l'educazione ambientale, il Natale, utilizzando varie modalità espressive.Tutti i bambini di 5 anni della città di Trani sono invitati a partecipare gratuitamente ai 6 spettacoli fissati nel cartellone teatrale di cui si allega la locandina.Si parte mercoledì 13 novembre 2024, alle ore 16.30, con il primo spettacolo "La gatta Marasca", a cura de "Il Carro dei Comici" di Molfetta.La chiusura della rassegna teatrale per i piccini è affidata alla Compagnia delle Spille di Roma, che porterà in scena "Il Gatto con gli Stivali", sabato 11 gennaio 2025 alle ore 10.00.Per saperne di più e rimanere sempre aggiornati si può consultare la pagina Facebook "DeAmicis Trani" e il sito web della scuola www.deamicistrani.edu.it.