Porsche lasciata a terra in via Bovio, continua l'azione dei ladri di pneumatici

Gomme di lusso sottratte nella notte a Trani, e non in una traversina nascosta ma nella centralissima via Bovio.È vero, a quell'ora non girerebbe nessuno, si presume. Questo non toglie che comunque i ladri continuano ad agire indisturbati e a causare risvegli amari ai tranesi, che nella migliore delle ipotesi hanno da recuperare un treno di gomme e sempre più spesso una nuova macchina.Di commenti ne sono stati fatti tanti : ripetere non fa male che la situazione, con Trani e la provincia BAT in vetta alla classifica nazionale dei furti d'auto e in questo caso di pezzi d'auto, costituisce un motivo di emergenza su cui evidentemente concertarsi con lo Stato centrale.