Portata via e danneggiata una pecora dal presepe in piazza Libertà. Scarcella: un gesto doloroso e ignobile

Fa male. Avremmo voluto accompagnare l'apertura del primo giorno dell'anno con una notizia piacevole, anche solo il commento a una bella giornata di sole sulla nostra città, che potesse essere beneaugurante.Invece il primo gennaio è un'occasione per ricominciare a parlare di vandalismo, gratuito, cattivo, quasi una ferita consapevole da infliggere alla comunità.Potrà anche essere certamente il risultato di ubriacature da ultimo dell'anno, fatto sta che fa male, come ha commentato Carlo Scarcella quando è stato chiamato poiché era stata ritrovata in condizioni di grave danneggiamento una delle pecore del bellissimo presepe che in tredici giorni insieme alla sua piccola squadra di collaboratori ha realizzato per Natale.La statua è stata ritrovata alle 6:30 in piazza della Repubblica, nei pressi della Coin, da due dipendenti AMIU a quell'ora in servizio.È stato ovviamente fatta denuncia ai carabinieri che proveranno a risalire ai responsabili tramite filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.