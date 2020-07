Post-Covid, liste d’attesa e riorganizzazione: manifestazione di lavoratori e pensionati

Una richiesta di incontro inoltrata dalle organizzazioni sindacali ai vertici della Asl Bat per evidenziare almeno due priorità: l'esigenza di riprendere il lavoro periodico della cabina di regia sulle liste di attesa (l'ultima riunione risale al 26 novembre del 2019) e la necessità di riorganizzare tutta l'attività rimasta bloccata durante tutta la fase dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Ma all'istanza non è seguita alcuna convocazione."L'Asl Bat già scontava diversi limiti sulle liste di attesa, con notevoli ritardi nei tempi di cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, diagnostica per immagini, in particolare sulle priorità di codici B e D. Il Covid ha aggravato questa fase già precaria. L'intero sistema sanitario nazionale e regionale nei mesi di marzo, aprile e maggio è stato tutto piegato nel rispondere essenzialmente alle emergenze. In questo periodo si sono accumulate anche nella Bat diverse migliaia di prestazioni sospese", scrivono i vertici di Cgil, Cisl e Uil, delle categorie dei pensionati e del pubblico impiego in una lettera indirizzata al Dg e per conoscenza al Prefetto della Bat. "Confrontarsi per ragionare sui mali veri e riprogrammare tutto ciò che è stato bloccato in questa fase era un dovere ed un obbligo verso tanti cittadini, soprattutto anziani, che hanno sofferto in silenzio in questi mesi. Ma la Asl Bat è apparsa sorda a tali sollecitazioni. Non riesce a cogliere la fase che stiamo attraversando e non riesce ad andare oltre i tagli dei nastri. La medicina territoriale va rafforzata. Abbiamo una popolazione che per oltre il 40% ha problemi cronici. Non sono sopportabili tempi così lunghi per affrontare problemi che necessitano risposte immediate".Per tale ragione Cgil, Cisl e Uil, insieme alle categorie dei pensionati e della Funzione Pubblica promuovono una manifestazione che si terrà davanti alla sede della Asl Bat ad Andria il prossimo 30 luglio alle ore 10.00., Cgil Bat, Cisl Bari-Bat, Cisl Foggia-Bat, Uil Bat, Spi Cgil Bat, Fnp Cisl Bat, Uilp Bat, Fp Cgil Bat, Fp Cisl BatFpl Bat