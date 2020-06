Precipita sugli scogli oltre la zona delle Matinelle, ferito un bambino di 12 anni

4 foto Bambino di 12 anni precipita sugli scogli

Il protagonista di questa storia è un bambino di 12 anni circa. Nella serata di ieri, intorno alle 19, stava passeggiando in bicicletta con un altro bambino (11 anni) oltre la zona delle Matinelle. Un pomeriggio come gli altri, all'insegna della spensieratezza. All'improvviso però, il bambino ha perso il controllo della sua bicicletta ed è precipitato sugli scogli dopo un volo di circa 5 metri. Ad intervenire sul posto sono stati i residenti della zona, allertati dalle urla dell'altro bambino. I residenti hanno immediatamente chiamato il papà del bambino ed è stato lui stesso a trasportarlo prima all'ospedale di Bisceglie, poi al Papa Giovanni XXIII.Il bambino a seguito della caduta ha riportato tre fratture. L'episodio ha messo in luce, però, la pericolosità di quella zona. Gli interventi di primo soccorso sono stati rallentati a causa del difficile accesso alla zona e di una stradina tortuosa. Quella stessa stradina, per altro, è spesso chiusa al traffico da grate di ferro. È per questa ragione, infatti, che il papà del bambino, insieme ai Carabinieri, si è nuovamente recato in zona questa mattina per effettuare un sopralluogo. I Carabinieri hanno avviato un'indagine.