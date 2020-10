Premiazione a distanza per una classe del 3^ Circolo “G.D’Annunzio”

"Diamo colore alla", questo il tema della XV edizione del concorso nazionale aperto anche alle scuole italiane all'estero "I Colori della Vita", promosso dall'Istituto omnicomprensivo statale di Santa Croce di Magliano per ricordare gli Angeli di San Giuliano di Puglia e della loro maestra Carmela Ciniglio, prematuramente scomparsi nel terremoto del 31 ottobre 2020.Tra i vincitori dell'edizione 2019/2020 la classe 3^ B, ora 4^ B, della scuola primaria "Papa Giovanni XXIII" del 3^ Circolo didattico "G.D'Annunzio", premiata nel pomeriggio del 28 ottobre in modalità a distanza per un elaborato multimediale realizzato dalle alunne e dagli alunni al termine di un percorso volto a rafforzare il sentimentogioia, a riaprire i canali emotivi del piacerevivere con se stessicon gli altri, a riscoprire tutti i colori presenti nella nostra quotidianità, anche quando diventa piu' difficile individuarli.Di certo il periodo che tutti noi stiamo attraversando ci mette spesso a dura prova e diventa terapeutico allenare la mente a rintracciare anche brevi momenti di ottimismo, sprazzi di luce e di colore che possono aiutarci a sopportare il peso di ciò che ci circonda.Ed all'insegna delle emozioni si è svolta la premiazione a distanza : classi di diversi luoghi d'Italia ed una classe di un paese vicino Cracovia, insegnanti, bambini, ragazzi, tutti accomunati dalle stesse difficoltà,dalle stesse paure e dall'identica speranza, quella che le scuole diventino luoghi di totale sicurezza, perché cio' che è avvenuto non accada mai più, come ha sottolineato la Preside dell'Istituto, la Dr.ssa Giovanna Fantetti.E commovente è stata la conclusione, un appello vero e proprio, come quello che vien fatto nelle classi ogni mattina, scandito dalla Preside: Lorenzo, Valentina, Morena, Domenico, Luigi, Maria, Antonio, Maria Celeste, Giovanna, Antonella, Paolo Romano, Raffaele, Valentina, Antonio, Umberto, Costanza, Luca, Martina, Gianmaria, Michela, Giovanna, Maria, Sergio, Gianni, Luigi e Melissa, sono loro gli Angeli di San Giuliano di Puglia, insieme alla loro maestra Carmela , un monito perenne a non dimenticare mai che i nostri bambini vanno protetti sempre ed ovunque.Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente reggente del 3^ Circolo "G.D'Annunzio" per il messaggio sotteso all'iniziativa.