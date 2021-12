Premio "Impresa storica": 110 anni di Pizzolante dalle vetrine di via Mario Pagano

Ci son passati Giorgio Napolitano e Marcello Mastroianni, Luciano de Crescenzo e Luciano Benetton: quello che sarebbe diventato per ben due volte il Presidente della Repubblica acquistò un Borsalino in feltro di lepre, diventato il suo copricapo "ufficiale".Ma la clientela è sempre stata raffinatissima, da Bari, da Napoli e naturalmente da Trani, notabili, commercianti, professionisti: parliamo della più antica attività commerciale di Trani, la "Pizzolante srl", abbigliamento, calzature ed accessori, compresi preziosi profumi dell'epoca, una vera e propria "impresa storica" che unendo tradizione e innovazione è presente dal 1911 al n.230 di via Mario Pagano.Fondata da Nicola Pizzolante, sarto d'eccellenza, "arbiter elegantorum" di cui si conserva un taccuino preziosissimo con nomi, misure e qualità di stoffe preziose, viaggiatore fra Inghilterra e Francia alla ricerca di tessuti e fragranze d'eccellenza, l'attività "Modes" diventò ben presto il fulcro dell'allora tendenza di moda, nel centro della città, fra un caffè al Bellucci ed una serata a teatro. Poi "cadde" quella "S" straniera, sostituita da un giglio, e l'insegna diventò "Mode": nel marmo tranese campeggia tuttora vegliando le vetrine che nel corso degli anni sono diventate ben tre.Un'attività che ha attraversato epoche, mode, governi, famiglie, e che da Nicola è passata alle figlie Angela ed Edwige fino agli anni '80, indimenticabili "signorine Pizzolante" maestre nel trattare la clientela, lasciando poi il testimone a Roberto e Franco Monterisi, quei giovani commessi che fin da bambini scendendo da casa andavano in negozio ad imparare, diventati poi professionisti e pronti ad entrare in campo da titolari.La loro storia continua ancora oggi, insieme a quella di "Mode" con tocchi eleganti di restauro per conservare e valorizzare tutti gli elementi del passato, e con i giovani eredi Giorgio e Leonardo allievi esemplari già in azione anche nei nuovi punti vendita.E la Camera di Commercio di Bari li ha premiati con un importante riconoscimento di "Impresa Storica": "Siete il nostro orgoglio" ha detto il presidente Alessandro Ambrosi nella cerimonia di premiazione. Erano 48 in tutta la Puglia, ma Pizzolante è stata l'unica azienda nella sezione "Artigiani", e Roberto e Franco Monterisi hanno ricevuto con emozione quella targa, prestigiosi testimoni della storia dell'imprenditoriale locale.