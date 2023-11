Premio  "Mauro De Benedictis" ad Annapaola Di Gregorio della Baldassarre

A nove anni dalla scomparsa si rinnova il ricordo del noto professionista tranese Mauro De Benedictis. Anche quest'anno la moglie Raffaella Facondi e le figlie Paola e Francesca, hanno deciso di tenere vive idealmente l'immagine e l'indole del caro Mauro, uomo mite e disponibile, attento e scrupoloso nel lavoro e nei rapporti interpersonali.Il modo migliore per centrare questo obiettivo morale non poteva essere che uno: farlo rivivere attraverso le nuove generazioni, premiando con un riconoscimento gli studenti più meritevoli. Quest'anno è toccato alla scuola Baldassarre che a sua volta ha individuato per premiare il merito, le capacità, l'impegno e le doti umane ed empatiche, come hanno sottolineato il Dirigente scolastico Marco Galiano ed i suoi ex docenti che l'hanno scelta per l'occasione, l'alunna Annapaola Di Gregorio. Sono intervenuti per la serata dedicata alla stessa premiazione il vice sindaco Fabrizio Ferrante che ha ricordato le doti umane e professionali di Mauro De Benedictis, la Presidente della Fidapa (che ha collaborato alla realizzazione dell'iniziativa) Roberta Ieva, la docente Carla Palmieri, punto di riferimento di Annapaola negli anni alla Baldassarre.Ora, l'alunna modello, presente coi suoi parenti più stretti a cominciare dai suoi genitori, frequenta il Liceo classico ad indirizzo Internazionale e si è detta riconoscente nei confronti dei suoi insegnanti della Baldassarre e del Dirigente scolastico.