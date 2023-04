Presentata la seconda edizione del Trani Autism Friendly

Parte la seconda edizione del Trani Autism Friendly presentata durante la conferenza stampa svoltasi nella Sala Tamborrino del Comune di Trani a cui hanno preso parte la dott.ssa Alessandra Rondinone, assessore per le politiche sociali, la dott.ssa Brigida Figliolia, il Direttore sanitario Asl Bt dott. Alessandro Scelzi, Dirigente servizi sociali e alla persona, dott. Alessandro Nicola Attolico, e il vice sindaco del Comune di Trani nonchè promotore del Taf, avv. Fabrizio Ferrante.Il Taf 2 avrà un taglio più operativo e meno teorico, ci sarà modo di attuare sul campo i passi in avanti fatti nel corso di questi anni sulla consapevolezza sull'autismo. Attraverso il lavoro congiunto di Comune e Asl possiamo aumentare la consapevolezza sull'autismo, la base per creare un ambiente sicuro e confortevole da mettere a disposizione dei ragazzi che vogliono affacciarsi alla vita in maniera autonoma."Abbiamo avuto tante richieste da parte dei commercianti e dei titolari di attività di ristorazione, tanti vogliono entrare a far parte del circuito Taf che tanto ha fatto per persone con disturbo dello spettro autistico". Così il vice sindaco Ferrante sul rinnovo del progetto Trani Autism Friendly. E prosegue: "Questa iniziativa rappresenta un modo concreto per essere una vera comunità, accogliere nel migliore dei modi, soprattutto con le giuste conoscenze, uomini e donne che desiderano solo vivere una vita dignitosa e uguale a tutti gli altri. Ogni minimo dettaglio può agevolare la serena convivenza". Ferrante conclude: "Avremo un numero di adesioni destinato a crescere ancora e questa delibera ci aiuterà a farlo nel miglior modo possibile. Tutti coloro che vorranno aderire alla nuova edizione del Taf avranno anche una premialità di tipo fiscale"."Grazie alle associazioni, alle famiglie e alla Asl", la dott.ssa Alessandra Rondinone, assessore con delega ai servizi sociali, ringrazia tutti i soggetti coinvolti e aggiunge: "la sinergia dimostrata ci ha permesso di mostrarci pronti per garantire ai ragazzi " "Siamo certi che questa seconda edizione servirà per consolidare i risultati raggiunti in questi anni"."Il Taf rappresenta un'occasione che il territorio deve saper cogliere e replicare ovunque sia possibile farlo", assicura la dott.ssa Brigida Figliolia, che aggiunge: "abbiamo bisogno di consapevolezza sull'autismo soprattutto da parte di chi non lo vive in prima persona". "L'aspetto dell'accoglienza dovrà attraversare soprattutto la fase pratica di questo bellissimo progetto. Studieremo i bisogni essenziali di chi deve accogliere, per capire chi sta accogliendo. E' fondamentale studiare la comunicazione e la sensorialità per reggere le difficoltà più rilevanti delle persone con ipersensorialità. Tutti gli aspetti dello scambio con il mondo possono essere devastanti, sono questi gli aspetti principali su cui lavoreremo nella seconda edizione del Taf"."Aggiungo - conclude Figliolia - che il progetto partirà da metà giugno. Buon lavoro a tutti noi".Per Direttore sanitario Asl Bt dott. Alessandro Scelzi "Non tutti i Comuni hanno la fortuna di avere una sensibilità così forte verso queste realtà. Ringraziamo il dott. Ferrante per la caparbietà con cui porta avanti questi progetti. Sono coinvolto in prima persona e capisco quanto sia importante il lavoro svolto. Ringrazio anche chi mi ha preceduto e sono pronto a proseguire il lavoro".Il Dirigente servizi sociali e alla persona, Alessandro Attolico, afferma: "Possiamo continuare a consolidare la struttura amministrativa e la programmazione per implementare nuove azioni. Ringrazio il vice sindaco per la sensibilità dimostrata per dare un reale supporto a questi contesti. Questa è la tangibile dimostrazione di come gli uffici del Comune di Trani siano impegnati da anni per fornire un livello di servizi alla persona che siano all'avanguardia su questo territorio e confidiamo, per la buona riuscita del progetto, nell'aiuto di tutti i cittadini, e ringrazio la Asl per la stretta collaborazione dimostrata in questo progetto e per il "Dopo di noi", continueremo questo stretto connubio per soddisfare le aspettative di tutti".L'incontro in sala Tamborrino è stato anche l'occasione per fare il punto sui progetti di vita in autonomia delle persone con disabilità, come il "Dopo di noi".Recentemente il consiglio comunale ha deliberato l'accettazione al patrimonio comunale di immobili derivanti dall'attuazione del Contratto di quartiere II attraverso il quale si potrà concretizzare il finanziamento del Pnrr, come da atto di indirizzo della giunta comunale 139 del 2022.Gli immobili sono situati nei pressi della zona Sant'Angelo, a nord della città, tra via Parini e via Giachetti, in via 124 strada a denominarsi: si tratta di unità immobiliari che, opportunamente modificate e dotate di domotica accuratamente progettata, saranno a disposizione delle prime sei persone con disabilità individuate con apposito avviso a dicembre 2022. Ventiquattro in tutto le famiglie che hanno chiesto ufficialmente di entrare a far parte del progetto, ciascuna con persone con ogni tipo di disabilità: cognitive, fisiche e sensoriali."Ora si punta all'individuazione di altri immobili per soddisfare tutte le richieste pervenute, e le altre che arriveranno sicuramente in seguito", conclude Ferrante.Chiunque vorrà partecipare potrà farlo attraverso l'avviso pubblico che verrà diramato. Poi partiranno i corsi, sia teorici ma prevalente pratici, per formare e rendere consapevoli sul tema autismo tutti gli esercenti e gestori di attività commerciali che vorranno prendere parte al progetto.Il tavolo di co-programmazione ha coinvolto 17 realtà operative in città, che abbracciano le diverse sfaccettature della disabilità: Work Aut, Fondazione Megamark, Croce Bianca, Prometeo, Salute e Misericordia, Isola Sociale, Oasi 2, Casa di Carta, A.GE., Con.Te.Sto, Associazione italiana Sindrome "x-Fragile", Time…Aut, Oltre Sport, Il Pineto, Promozione Sociale e Solidarietà, Petit Pas, Uildm