Presentata la segreteria cittadina del Pd Trani

Antonio Giannetti (Segretario)

Eleonora Vitale (Vice Segretario)

Antonio Piscopello (Tesoriere)

Franco Cuna (Organizzazione)

Fulvio Gentile (Responsabile Custodia e Trattamento Dati)

Gaetano Amoruso

Stefano Chiarello

Luisa Colonna

Milly Corallo

Sergio Di Gennaro

Nico Di Pinto

Crispino Di Toma

Mariella Ferreri

Florinda Festa

Angelo Raucci

Gianni Rizzo

Luca Scagliarini

Enza Zucaro.



Nel corso dell'incontro, tenutosi alla presenza anche del Gruppo Consiliare, nella persona dei Consiglieri Irene Cornacchia, Federica Cuna e Denise Di Tullo, del Presidente del Consiglio Giacomo Marinaro e del Vice Sindaco Fabrizio Ferrante, sono state costituite anche le Commissioni monotematiche che affiancheranno - supportando fattivamente l'azione di governo con la propria progettualità - l'Amministrazione comunale.



Nell'ordine:

Commissione Urbanistica e dei Lavori Pubblici (Presidente Gaetano Amoruso)

Commissione del Welfare (Servizi Sociali, Lavoro, Terzo Settore) e delle Pari Opportunità (Presidente Enza Zucaro)

Commissione dello Sport, della Scuola e della Cultura (Presidente Mariella Ferreri) Commissione delle Attività Produttive, del SUAP e del Turismo* (Presidente Luisa Colonna)

Commissione della Sanità (Presidente Gianni Rizzo)

Commissione Ambiente e Protezione Civile (Presidente Angelo Raucci).



Siamo certi - ha commentato il Segretario Giannetti - che con una squadra composta da uomini e donne competenti come quella che è stata messa in campo dal Partito Democratico di Trani, congiuntamente all'azione virtuosa dell'Amministrazione comunale, i risultati in città, saranno ancora una volta evidenti e sotto gli occhi di tutti.

Il 19 maggio 2023, al primo piano di via Aldo Moro 22, nella sede storica del PD di Trani, durante un incontro con il Direttivo Cittadino, è stata presentata la Segreteria del Partito Democratico della nuova gestione del Segretario, avv. Antonio Giannetti.La Segreteria risulta così composta: