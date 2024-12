Presentata la stagione concertistica 2025 del Gran Concerto Bandistico Pietro Mascagni

Grande successo ieri nella giornata di domenica 15 dicembre per la presentazione della nuova stagione artistica 2025 del Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" della Città di Trani in occasione della seconda giornata del Festival delle bande musicali organizzato egregiamente da Palazzo delle Arti Beltrani in collaborazione con Città di Trani.Per l'occasione il già menzionato concerto bandistico ha presentato la nuova stagione con un concerto presso la Cassa Armonica della villa comunale della nostra città di Trani, dove il programma offerto ha visto protagonisti sia l'intero ensemble bandistico che i propri solisti.Sotto la direzione magistrale del Maestro Prof. Michele Di Puppo, il programma ha visto protagonisti celebri pezzi operistici come la Sinfonia del Nabucco di Giuseppe Verdi, Madama Butterfly come omaggio al Maestro Puccini con l'interpretazione del Prof. Domenico De Musso, la Vedova allegra, operetta di Franz Lehar, il valzer tipico delle festività natalizie con "Sul bel Danubio Blu", colonne sonore dei film di Fellini come il Padrino e La Strada di Nino Rota, con l'interpretazione del Prof. Domenico Pellegrini, fino al Jazz di Duke Ellington con Caravan alla marcia burattinesca "Pinocchio" del Maestro Livio Minafra.