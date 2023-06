Presentata la XXII edizione de I Dialoghi di Trani

Social Video 1 minuto Dialoghi di Trani 2023: le interviste

E' stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa, presso la terrazza Ognissanti, la XXII edizione de I dialoghi di Trani, quest'anno dedicata al tema de "La Cura". Moltissimi gli interventi e gli spunti di riflessione.Sono intervenuti Rosanna Gaeta, Direttrice artistica de "I Dialoghi di Trani", Amedeo Bottaro, Sindaco della città di Trani, Aldo Patruno, Direttore generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Grazia Di Bari, Consigliera Regionale con delega alla Cultura, Debora Ciliento, Consigliera Regionale, Vicepresidente Commissione di Studio sul Fenomeno della Criminalità Organizzata in Puglia e Daniela Balducci, Referente Fondazione Megamark.Il prossimo appuntamento in programma è fissato per martedì 13 giugno, l'incontro con Dacia Maraini e Antonella Gaeta che si terrà presso la terrazza di Palazzo san Giorgio (via San Giorgio - Trani) alle ore 19.