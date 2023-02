Presentato a Trani il libro di Carmine di Paola, Diritto di difesa

Venerdì 24 febbraio, nell'intima e pregevole cornice di Villa Wanda a Trani, le associazioni Anmi, Dante Alighieri, Fidapa, Unesco, si sono incontrate per presentare il libro "Diritto di Difesa" di Carmine Di Paola, avvocato e scrittore. L'opera consiste in una raccolta di undici racconti brevi che rappresentano altrettanti casi giudiziari trattati dall'autore in qualità di difensore di fiducia. Il fil rouge che lega questi episodi è un delicato approccio psicologico ed empatico a vicende umane di particolare complessità.Dopo l'introduzione della dott.ssa Raffaella Porreca Salerno, Presidente AMMI BAT, e i saluti in nome delle Presidenti prof.ssa Distaso, prof.ssa Facondi e dott.ssa Dilernia, con l'autore ha dialogato l'avv. Diletta Francesca Volpe mentre, l'attore Marco Curci ha letto un brano tratto da un racconto particolarmente significativo. È stato un incontro conviviale durante il quale amiche ed amici delle plurime associazioni coinvolte hanno conversato sui temi della Giustizia, del giusto processo e dell'inviolabilità del diritto di difesa. La bellezza dell'opera, il ritmo narrativo serrato e l'utilizzo di un linguaggio vivido hanno, infatti, rappresentato il perfetto punto di partenza per scambiarsi opinioni e sensazioni su luoghi, quali le Case Circondariali ed i Tribunali, e personaggi, imputati e persone offese, che, sebbene possano apparire distanti dai "non addetti ai lavori" fanno parte della vita di tutti noi.L'Autore, dotato anche di un'anima da poeta, ha fatto altresì cenno al suo più recente lavoro "Il delitto di Castel del Monte. Tutti colpevoli: ingiustizia è fatta", cronaca giudiziaria in prosa del processo che ha riguardato l'omicidio della piccola Graziella Mansi.