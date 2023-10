Presidenti e scrutatori di seggio elettorale, domande da oggi

Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere iscritti nell'Albo delle persone idonee di presidente di seggio elettorale, istituito presso la cancelleria della Corte d'Appello, dovranno presentare domanda al Sindaco entro il giorno 31 ottobre 2023. L'iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione: coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età, i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli uffici sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.Si rende altresì noto che nei medesimi termini, è possibile richiedere la cancellazione dall'albo.Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli reperibili sul sito istituzionale della Città e dovranno essere depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune o trasmesse via pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.itSi ricorda che l'iscrizione va fatta una sola volta: chi è già iscritto all'albo non deve ripresentare la domanda. Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che abbiano interesse ad essere inseriti nell' albo unico comunale delle persone idonee all' ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda, allegando fotocopia di documento di identità in vigore, al Sindaco entro il giorno 30 novembre 2023.L'iscrizione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: essere elettore del Comune; avere il titolo di studio della scuola dell'obbligo.Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale: i dipendenti dei Ministeri dell' Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.Si rende altresì noto che nei medesimi termini, è possibile richiedere la cancellazione dall'albo.Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli e dovranno essere depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune o trasmesse via pec al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.trani.bt.it. Si ricorda che l'iscrizione va fatta una sola volta: chi è già iscritto all'albo non deve ripresentare la domanda.