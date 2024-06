Pride month, sulla facciata del Comune di Trani da oggi sventola la bandiera lgbtqia+

Da stamattina, in occasione del Pride Month, Sventola sulla facciata principale del comune di Trani, la bandiera inclusiva lgbtqia+. L'apposizione è avvenuta per mano del sindaco Amedeo Bottaro, del presidente del Consiglio comunale, Giacomo Marinaro, e del presidente della V commissione, Luca Morollo, supportato dalle associazioni (H)astarci, Arcigay Bat, studio tattoo-galleria d'arte Floating Flames, Indie Club e Prisma.In un periodo storico in cui i diritti delle persone LGBTQIA+ vengono costantemente minacciati, l'azione rappresenta un gesto politico chiaro e forte e ha l'obiettivo di sensibilizzare tutta la città sul tema. L'auspicio è quello di creare uno spazio urbano inclusivo e a misura di tutte e tutti contro ogni parola d'odio e di discriminazione.L'orientamento sessuale e l'identità di genere sono ai primi posti fra le cause di discriminazione negli spazi pubblici, sul luogo di lavoro e persino in famiglia. Per questo è necessario continuare a mettere in campo azioni congiunte per veicolare il messaggio di solidarietà alla comunità LGBTQI+.