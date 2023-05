Primo Maggio, Lorenzo Marchio Rossi: "Lavoro obiettivo primario del nostro Paese"

«Il primo maggio non deve essere soltanto un giorno di riflessione dedicato al mondo del lavoro e alla costituzione italiana che ne recita il suo fondamento proprio nell'art.1.Il lavoro deve sempre essere l'obiettivo primario del nostro paese.I politici e i partiti di riferimento devono farsi, sempre, portavoce dei lavoratori incentivando azioni di governo finalizzate a consolidare, innovare e tutelare il lavoro stessoLavoro significa economia, stabilità che non lascia spazio al precariato.I dati dell'occupazione nella Provincia BAT sono in crescita, ma al di sotto del dato nazionale.Il decreto lavoro al vaglio del governo proprio nella giornata del 1° maggio non è in linea con quanto sancito dalla costituzione e soprattutto con l'intento di chi ha lottato per il diritto al lavoro.Bisogna incentivare l'occupazione fornendo i mezzi necessari per creare posti di lavoro che diano dignità e libertà alle persone e alle famiglie. I giovani necessitano di stabilità e non di ulteriori proroghe ai contratti a termine. Le paghe deveno essere in linea con l'aumento dei prezzi e i fragili è giusto che siano tutelati. Insomma bisogna cominciare a leggere bene l'andamento del paese. Il PD BAT si batterà sempre per il benessere del territorio e dei suo cittadini affinché la nuova primavera tanto auspicata possa diventare azione concreta e duratura».