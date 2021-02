Prodotto a Corato l’uovo di Pasqua di Chiara Ferragni

Un tocco social alla prossima Pasqua. Arriva infatti l'uovo di Pasqua della nota influecer, la cui produzione avviene anche anegli stabilimenti di. L'azienda, attraverso il suo marchio Dolci Preziosi, brand di riferimento nel mondo Uova di Pasqua per bambini, lancia sul mercato il primo uovo di cioccolato dell'imprenditrice digitale Chiara Ferragni.Un uovo di Pasqua, di cioccolato finissimo al latte, con incarto e sorpresa personalizzati, caratterizzato dai colori pastello propri del linguaggio del brand e dalla banda "logomania" con l'iconico simbolo dell'occhio. Per entrambe le grammature da 150g e 280g le sorprese sono state realizzate appositamente in collaborazione con il design team "Chiara Ferragni".Non solo social ma anche sociale. Dolci Preziosi comunica con questa iniziativa il sostegno all'impresa sociale, che si occupa, su tutto il territorio nazionale, di assicurare sostegno economico a progetti e percorsi di inclusione sociale, gestiti da partner locali, a beneficio di famiglie con autismo e altre disabilità. Questa collaborazione aiuterà a finanziare il progetto "Abilitiamo", gestito dalla cooperativa sociale "Sivola", garantendo interventi vitali per la quotidianità di queste famiglie. Grazie a questa scelta, si contribuirà a garantire l'opportunità a 120 tra bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e neurodiversità, di essere seguiti da professionisti altamente qualificati.«Il contributo di Cerealitalia - ha spiegato l'Ufficio Stampa de "i Bambini delle Fate" - è importante perché offre un sostegno continuativo, sposando pienamente la logica de i Bambini delle Fate che vede nella concretezza, nella continuità, nella trasparenza e nella possibilità di toccare con mano i progetti del territorio, una grande opportunità per rivelare la responsabilità sociale d'impresa».