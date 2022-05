Progetto "In...quadro", gli alunni della Papa Giovanni XXIII protagonisti di una manifestazione teatrale

Venerdì 27 maggio 2022 nella splendida cornice del teatro della Parrocchia "Santi Angeli Custodi" di Trani , gli alunni e le alunne della classe 5^C del plesso "Papa Giovanni XXIII" via Stendardi, hanno concluso con una manifestazione teatrale, il progetto extracurricolare "IN…QUADRO", portato avanti dalle docenti nell'anno scolastico 2021/2022.Il progetto "IN…QUADRO" è stato inserito, infatti, nella prospettiva di integrazione e nel rispetto delle differenze e delle identità culturali di ciascun bambino assicurandone l'espressione delle specificità ed elevandone i livelli di competenza.In questa direzione, è stato realizzato all'interno del percorso educativo-didattico interdisciplinare, teso alla formazione di persone "storicizzate" capaci di cogliere i cambiamenti intervenuti nella storia dell'uomo attraverso la conoscenza dei segni conservati nel paesaggio, negli oggetti e nelle manifestazioni tradizionali, attraverso l'arte.Il percorso strutturato e diretto dalle docenti della classe, ha messo il focus su alcuni degli argomenti storici e artistici affrontati durante l'anno scolastico, "incorniciandoli" come quadri protetti in luoghi sicuri: iEd è stata proprio questa l'ambientazione in cui si è svolta la realizzazione della drammatizzazione il cui soggetto, con la regia degli insegnanti, ha visto il coinvolgimento dei bambini nella stesura della sceneggiatura.Grande emozione ed orgoglio sono stati espressi dalla Preside del 3° Circolo " D'Annunzio", prof.ssa, sempre al fianco di alunni e docenti nella promozione di progetti dall'alto valore educativo.Grande soddisfazione, infine è stata espressa dai genitori degli alunni, che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, realizzando i costumi.