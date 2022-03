Prorogata al 31 marzo la Ztl in via Mario Pagano

E' stata prorogata fino al 31 marzo prossimo la Zona a traffico limitato in via Mario Pagano, limitatamente al tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Libertà, con i seguenti orari: prefestivi dalle ore 16.00 alle ore 24; festivi dalle 00.00 alle 24.La Ztl in quella zona (via Mario Pagano, piazza Libertà e strade a corona) era stata istituita con una ordinanza del novembre 2019. Ora, considerato che a causa della chiusura al traffico veicolare di via Prologo e piazza Cesare Battisti, con ordinanza del 21 gennaio scorso, veniva anche istituito in via Prologo incrocio piazza Sedile San Marco il divieto di accesso fino al 31 marzo 2022, e dato atto che a causa di questa chiusura "vi sarebbe un maggiore afflusso di veicoli che, percorrendo via Ognissanti, giungerebbero all'intersezione con piazza Sedile San Marco, congestionando il traffico veicolare, a causa dell' obbligo imposto di svolta a destra verso via Banchina al Porto" si è ritenuto di prorogare la Ztl limitatamente al tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Piazza Libertà.