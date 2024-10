Prosegue l’attività organizzativa di Puglia Popolare Trani con la prima assemblea programmatica

Trascorso poco tempo dalla recente prima assemblea cittadina di Puglia Popolare Trani, il Direttivo locale del movimento politico, composto dal consigliere comunale Avv. Donata Di Meo commissario cittadino, dall'Avv. Felice Cuocci Vice Commissario Provinciale e dal Presidente Provinciale Dott. Domenico Briguglio, ha celebrato ieri a Trani il suo primo incontro programmatico. Alla presenza del Commissario Regionale di Puglia Popolare Dott. Carlo Laurora, già consigliere regionale ed attualmente assessore comunale a Trani, e del Commissario Provinciale BAT Dott. Nicola Di Feo, il Direttivo cittadino del Partito Avv. Donata Di Meo ha presentato d una vasta platea di simpatizzanti il Direttivo Cittadino di Trani, composto da numerosi rappresentanti di differenti ambiti sociali e professionali, organo suddiviso in Dipartimenti tematici appositamente istituiti per lavorare fin da subito alla disamina delle principali istanze popolari e predisporre proposte programmatiche per il futuro amministrativo della Città.Al termine degli interventi sia dei componenti del Direttivo provinciale BAT e di quello cittadino di Trani, sia dei responsabili die dipartimenti tematici che hanno illustrato brevemente le molteplici aree di intervento e le relative proposte programmatiche, il Consigliere Comunale Avv. Donata Di Meo, in qualità di Commissario cittadino di Puglia Popolare Trani, ha annunciato l'apertura del tesseramento regionale e cittadino del Movimento.Dopo aver ribadito la forte connotazione popolare, centrista e territoriale del Movimento, visto che Puglia Popolare professa una politica programmatica, collaborativa e dialogante senza contrapposizioni ideologiche, fortemente radicata sul territorio al servizio dei cittadini secondo le peculiarità ed esigenze specifiche dei differenti territori regionali, il Consigliere Avv. Donata Di Meo ha affermato: "Puglia Popolare, forte dei risultati elettorali già conseguiti e della sua capillare diffusione su tutto il territorio regionale, grazie alla partecipazione di centinaia di amministratori locali, intende proseguire un percorso politico autonomo per sviluppare i propri programmi ed accrescere il proprio consenso. A Livello locale, consapevoli della nostra forza elettorale e della qualità della nostra classe dirigente, in costante crescista, non abbiamo vincoli di sudditanza né esigenze di assumere posizioni prestabilite né a destra né a sinistra. Forti delle nostre idee siamo disponibili al confronto ed al dialogo con le altre forze politiche per individuare una visione comune della Trani del futuro e valutare eventuali alleanze, e sicuramente" – conclude Di Meo – "siamo certi di poter far politica da protagonisti".La manifestazione ha riscontrato un gran successo di pubblico e di interesse, vista la presenza di numerosi professionisti, imprenditori ed operatori del sociale che torneranno tutti a riunirsi a breve per avviare i lavori dei dipartimenti tematici.