Psicologo a scuola, Gesualdo: «L'unica via per evitare tragedie»

L'augurio è che questo nuovo anno scolastico possa essere vissuto in maniera più serena rispetto agli ultimi due», afferma esprimendo il suo augurio per un nuovo e sereno anno scolastico agli studenti pugliesi, e aggiunge: «Il potere della conoscenza fortifica la personalità e la visione dell'altro, non solo di noi stessi. Sapere e dubitare stimolano curiosità e intelligenza, qualità imprescindibili per essere cittadini consapevoli in un'era in cui tutto cambia molto vorticosamente, e i pericoli sembrano abbattersi in maniera decisiva soprattutto sugli adolescenti. Vittime e carnefici già durante la fase dell'adolescenza, un'età anomala rispetto a quel che accadeva solo pochi anni fa».

Psicologo nelle scuole, determinante per gli studenti del primo anno. È l'opinione del presidente dell'ordine degli Psicologi della Puglia, Vincenzo Gesualdo, che compie un'analisi alla vigilia dell'avvio dell'anno scolastico: «Tra chi lo vive come un atteso ed entusiasmante inizio e chi come un momento di particolare agitazione, tutte le ragazze e i ragazzi chiamati al ritorno ad interrogazioni e compiti in classe, possono contare sulla speranza che l'istruzione sarà un punto fondamentale per l'ingresso da protagonisti nel mondo, non solo del lavoro.