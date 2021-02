Pubblicato il bando per il doposcuola, domande entro il 26 febbraio

E' stato pubblicato nella sezione Avvisi del sito istituzionale della Città di Trani il bando del servizio Doposcuola per l'anno scolastico 2020/2021.Le attività previste sono orientate alla realizzazione di interventi di monitoraggio e supporto scolastico, oltre che di sostegno pedagogico. Il servizio è rivolto a minori residenti nel territorio di Trani di età compresa tra i 6 anni ed i 14 anni compiuti. Il servizio è rivolto a minori normodotati e/o diversamente abili a bassa compromissione delle autonomie funzionali e/o con problematiche psico-sociali.Le domande pervenute (scadenza venerdì 26 febbraio 2021) concorreranno alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili per l'anno scolastico 2020/2021. La graduatoria di accesso al servizio sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri: composizione del nucleo familiare, situazione economica del nucleo familiare e condizione sociale.Le domande di accesso dovranno essere compilate e sottoscritte da uno dei genitori, utilizzando il modulo allegato all'avviso. Alla domanda di accesso dovrà essere allegata la seguente documentazione: attestazione ISEE e DSU dell'anno in corso di vigenza; copia leggibile di un documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità; eventuale copia della diagnosi funzionale, redatta dai servizi sanitari della ASL BT, nel caso di richiesta di frequenza al centro per un minore con bassa compromissione delle autonomie funzionali; ogni altro documento che attesti o segnali un'eventuale particolare situazione socio-educativa del minore. Sulle dichiarazioni prodotte saranno effettuati i controlli come per legge ai sensi del DPR n.445/2000.Le domande potranno essere presentate presso l'ufficio protocollo del Comune di Trani negli orari di apertura al pubblico degli uffici. Per informazioni aggiuntive è possibile contattare il numero 0883.581105.