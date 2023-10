Puliamo il mondo, oggi volontari di Legambiente a Boccadoro

È tempo di Puliamo il mondo, la campagna nazionale di Legambiente arrivata alla sua XXXI edizione.Quest'anno Puliamo il Mondo a Trani si accresce ulteriormente grazie alla collaborazione con l'Operation Adriatic Heros promossa da 2hands, con l'obiettivo di rimuovere ben 20.000 Kg di rifiuti da mare e costa ogni anno. In particolare, si procederà con un'attività di pulizia e sensibilizzazione alla tutela degli habitat e degli animali che abitano quest'area naturale.L'appuntamento è previsto per domenica 1 ottobre alle ore 9.30 presso l'ingresso della Vasca di Boccadoro e prevedrà sia la pulizia della costa che dell'area dei canali di Boccadoro-Ariscianne.L'iniziativa è rivolta alle associazioni locali, alle scuole e ai liberi cittadini. Per questa occasione, Fiab Trani ha organizzato un percorso in bicicletta per chiunque voglia raggiungere il luogo in maniera sostenibile, con appuntamento in Piazza XX Settembre, davanti alla stazione, alle ore 8.45.Cosa portare? Abbigliamento comodo, scarpe da ginnastica e tanto entusiasmo!L'attività è organizzata in collaborazione con Associazione Delfino Blu, il Colore degli anni, FIAB Trani, Amici del Mare, Rotaract Trani, Wolakota associazione culturale e nell'ambito del progetto del corpo europeo di solidarietà Radici, con partner il Comune di Trani