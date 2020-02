Pulizia dell’epitaffio della Disfida di Barletta, domani volontari in azione

Quotidianamente ci occupiamo di promuovere il territorio e di sensibilizzare la comunità mediante iniziative che possano renderci maggiormente consapevoli della storia locale. Da ormai dieci anni uno degli appuntamenti più sentito è la pulizia dell'epitaffio della Disfida di Barletta. Quando abbiamo iniziato molti ignoravano che il combattimento si svolse nell'agro tranese, in quanto territorio neutrale, e pochi avevano visitato il relativo monumento.Forse è una delle poche occasioni che ci permette di attivarci e condividere senza meri confini territoriali. Come fondatore del movimento ideale SiamoSoloCustodi e in collaborazione con il Comitato Italiano pro Canne della Battaglia ed Archeoclub d'Italia Onlus Canne della Battaglia Barletta invito gli appassionati, i curiosi e i novelli custodi a prender parte all'iniziativa. In maggior modo quest'anno, nell'ottica della collaborazione culturale per la Sfida del 2021, sarei entusiasta se gli amministratori delle nostre città riuscissero a partecipare.Appuntamento in piazza della Repubblica a Trani giovedì 13 alle ore 15.30 per giungere al monumento alle ore 16.