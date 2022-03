«Ancora una volta la nostra municipalizzata è stata usata ad uso e costume di chi crede di esserne il "padrone" ma padrone non è! Qui non parliamo di rifiuti urbani ma di rifiuti speciali».Inizia così il duro sfogo su Amiu dell'ex assessore all'ambiente, Raffaella Merra che assumendosi totalmente la responsabilità di quanto afferma richiama un episodio che sarebbe avvenuto in passato sull'utilizzo dell'azienda per fini non esplicitamente collegati all'attività ordinaria.«Il mezzo "una pala meccanica con ragno che ha costi elevati" e quattro operatori Amiu (altro costo aggiuntivo) - prosegue Merra - hanno prelevato materiale menzionato precedentemente in una location privata e successivamente trasportato nella nostra isola ecologica e scaricato nei cassoni del materiale edile».«Ma non finisce qui....gli stessi rifiuti sono stati poi smaltiti in un'azienda privata di Corato. Quanti quesiti mi vengono in mente. Il primo di tutti chi ha pagato questo intervento così oneroso? Chi ne ha dato mandato?Può Amiu occuparsi di rifiuti speciali in location private? Abbiamo bolla di accompagnamento e consegna con saldo fattura? Il regolamento parla chiaro e come.ex Assessore all'ambiente non posso che confermare che Amiu non può occuparsi del ritiro di rifiuti ne urbani ne speciali in proprietà private! Quindi chi ha autorizzato questo intervento ha commesso un illecito!Fino a quando la nostra Municipalizzata sarà amministrata da personaggi venuti da città limitrofe i cittadini ne saranno prigionieri oltre ad esserne gli unici a pagarne le spese!».