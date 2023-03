QOCO 2023: concorso Internazionale per Giovani Cuochi dell'Europa e del Mediterraneo

Dopo la presentazione ufficiale a Palazzo San Macuto a Roma, la XV edizione di "Qoco – Un Filo d'Olio nel Piatto" entra nel vivo. Esauriti i preparativi, cresce l'attesa per la gara che coinvolgerà 10 giovani chef della zona euromediterranea. Gara che avrà luogo il 25 marzo prossimo a Villa Carafa, sotto l'occhio attento di una giuria tecnica qualificatissima, ed il cui vincitore sarà proclamato durante la Cena di ..Gola in programma la sera del 25 marzo, sempre a Villa Carafa.La kermesse andriese, promossa dal Comune di Andria, Assessorato alle Radici, in sinergia con la Regione Puglia, l'organizzazione tecnica dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio e la collaborazione di Slow Food Puglia, Strada dell'Olio Castel del Monte e Distretto Agroalimentare, propone, oltre al Concorso, un cartellone particolarmente ricco di eventi collaterali e di suggestive iniziative in programma dal 23 al 26 marzo. Tutte i dettagli e le informazioni potranno essere attinte dal sito ufficiale del concorso (www.qoco.info).In particolare, nella serata di venerdì 24, è in calendario per QOCO FUSION il tradizionale gemellaggio tra i dieci chef concorrenti e dieci valenti ristoratori di Andria e della Bat. Dieci cene "a quattro mani", aperte al grande pubblico, con menu frutto di ardite contaminazioni di stili e sapor mediterranei. Questo il dettaglio.A Barletta, all' ANTICA CUCINA sarà ospite la concorrente della Francia Alicia Lacave; da BACCO, invece, ai fornelli Martin Zupanc, chef della Slovenia.A Trani, presso CORTEINFIORE, Stan Mouling, portacolori del Belgio; STARPOPS, invece, accoglierà lo chef del Regno Unito, Jose Martins.Ad Andria, ben cinque location differenti con altrettanti abbinamenti di prestigio: CUCROMIA ospiterà lo sloveno Marko Kramžar; lo spagnolo Rafael Arroyo Martínez sarà ospite de La LOCANDA DE LA POSTE; EST VINUM ET CIBUS accoglierà Joeri Hukker, chef in rappresentanza dei Paesi Bassi; ospite de IL TURACCIOLO il giovane turco Sefa Okyay Kılıç; infine, ai fornelli di RADICI, la complicità gastronomica dello chef italiano Giovanni Leparulo.L'altro chef "tricolore", Andrea Valentinetti, sarà ospite dell'OSTERIA DEL SEMINARIO, a Bisceglie. Tutti i dettagli relativi al programma di Qoco '23 saranno presentati alla stampa regionale martedì 21 marzo alle ore 11.30 presso Retroscena (in via Gelso ad Andria). Presenzieranno il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno, l'Assessore alle Radici, Cesare Troia ed i rappresentanti dei partners istituzionali e commerciali coinvolti nella organizzazione dell'Evento.