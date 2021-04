Quanti pasti al giorno fai? Quanti se ne dovrebbero fare?

Fin da subito ci viene insegnato che una dieta ideale dovrebbe avere 5 pasti al giorno; quindi se ve ne proponessi 1, 3 o 9, sarebbe sbagliato? Prendendo come riferimento il punto di vista della biologia evolutiva, i 5 pasti al giorno sono un enorme eccesso, poiché in tempi in cui non c'era grande disponibilità di cibo o a causa di pratiche religiose, i pasti erano estremamente ridotti ed era sempre presente un periodo di digiuno.Andando indietro nel tempo, i nostri antenati non avevano la disponibilità e la reperibilità di cibo odierna, il che li costringeva a dover necessariamente ridurre il numero dei pasti e le quantità di cibo; inoltre un periodo di digiuno permette all'organismo di arrestarsi e di autorigenerarsi, oltre che diminuisce lo stimolo di crescita, particolarmente rilevante se si parla di oncologia. Invece 7 o 9 pasti sono tanti? In questo caso bisogna capire il perché di questo timing. In alcune malattie gastriche è utile dissociare il pasto in tanti più piccoli, in modo da alleggerire il carico digestivo, mentre per i fini di un dimagrimento o di "sblocco metabolico" tanti piccoli pasti permettono una messa in moto metabolica e di sfruttare la TID, ovvero la termogenesi indotta dalla dieta. La TID è la spesa energetica, e quindi calorica, necessaria all'organismo per poter digerire alcuni alimenti. La letteratura scientifica non mette in evidenza una chiara indicazione sul numero di pasti giornalieri, almeno dal punto di vista biologico, ma sottolinea l'importante nesso che c'è tra pasti ed abitudini alimentari; ad esempio c'è una forte correlazione negli adolescenti tra fare colazione e rischio di sovrappeso/obesità. È stato visto come una buona percentuale di adolescenti che salta la colazione tende a mangiare in maniera sconnessa nella prima mattinata e a pranzo, sviluppando un quadro di sovrappeso.Scegliere il timing di un pasto è una buona base di partenza per qualunque piano alimentare, ma ricordatevi di affidarvi ad un professionista.