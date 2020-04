Quell'App geniale anti-assembramenti è di un tranese: Vito Lamanna

E' di un giovane tranese doc, Vito Lamanna, ventenne, l'invenzione dell'app TranixTrani, di cui vi abbiamo dato notizia qualche giorno fa. Un modo pratico, essenziale e veloce che coniuga le capacita' creative del nostro concittadino, con le grandi prospettive offerte dalle moderne tecnologie. Abbiamo contattato Vito per saperne di piu' e per chiarire meglio, nei confronti dei nostri lettori, le caratteristiche di questa " opportunita' ", in un momento storico in cui tutto deve contribuire ai vantaggi per i cittadini e al senso pratico.Vito ci parla della sua "invenzione": "L'applicazione è divisa in quattro riquadri principali:- Per i cittadini- Per le associazioni- Donazioni- Informazioni utili.Attraverso il riquadro "Per i cittadini" si puo' accedere, in maniera semplice ed intuitiva, a diversi servizi quali "SmartDuc" e BuonoSpesa. Lo SmartDuc è un progetto in continuo aggiornamento e tutte le attività che aderiscono al progetto, - specifica Lamanna-, garantiscono la consegna a domicilio e potranno essere contattate in app tramite il numero di telefono e/o la pagina facebook da loro fornita.La sezione dedicata ai buoni spesa contiene tutte le informazioni utili per verificare la propria idoneità prima di effettuare la richiesta oltre alll'elenco di tutte le attività che accettano i buoni spesa e per giunta con un la possibilità di verificare quale dei complessi aderenti si trova nelle vicinanze (per via del sistema di geolocalizzazione)."Vito continua a spiegarci, giustamente orgoglioso della sua creazione: "La richiesta per i buoni spesa può essere effettuata direttamente in app seguendo 4 semplici passaggi e con invio automatico per email (L'email si compila con un testo preimpostato da sola) a cui bisogna allegare la foto del proprio documento d'identità ed il modulo compilato.Sempre nella sezione cittadini è possibile scaricare e stampare il Modello di autodichiarazione per gli spostamenti.""Per le associazioni,- continua Lamanna- la app sfrutta lo stesso procedimento dell'invio automatico per email della sezione precedente e chiede a tutti gli Enti del terzo settore, alle associazioni ed alle parrocchie della città che vogliono offrire servizi di supporto alle famiglie (servizio di consegna a domicilio, supporto psicologico e/ o educativo, altra attività) di compilare il modulo apposito e di inviarlo."Inoltre per le "Donazioni" di natura economica - specifica il nostro giovane concittadino, "la Citta' di Trani ha istituito un conto corrente sul quale convolgliare una raccolta di fondi destinsta all'emergenza Covid 19 e che restera' aperto per tutti coloro che desiderino fare una donazione."Cliccando invece su "altro tipo di donazione", aggiungiamo noi, imprese, associazioni e cittadini che vorranno contribuire in modo differente con donazioni di qualsiasi tipologia e di beni di prima necessita', possono contattare dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 ALLE ore 13 il numero telefonico 353.3061614 o compilando la richiesta direttamente in app"."L'ultimo riquadro,- conclude Vito- "è dedicato alle "Informazioni utili": troverete un link diretto al sito internet del Comune e a tutte le misure adottate dal governo, dalla regione e dalla ASL BAT."La tendina laterale contiene dei numeri utili da contattare in caso di problemi.https://apps.apple.com/it/app/tranixtrani/id1506984538?fbclid=IwAR1uCscpF6mjjw5ZjWppktH8rA8FSMDGM7-Q8PtospWfCmMCyDIx5K2C26M. Questo è il link diretto per scaricare l'applicazione per iPhone. Ci sarebbe la possibilità che venga approvata anche la pagina facebook/instagram dell'applicazione per un supporto a 360 gradi con risposte automatiche per le domande più frequenti, ma per questo aspetto si e' ancora in via di definizione.