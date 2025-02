Questione "cinema a Trani": una serie tv alle battute finali? Le parole del Sindaco

Si è parlato tanto e con costanza spaventosa della situazione dei "cinema tranesi", o meglio, dellasul territorio tranese, da quasi unL'ultima volta si indicava la fine di gennaio 2025 come possibile "momento svolta" per l'operazione di acquisizione dei due ex cinema locali, (Impero e Supercinema). Operazione che, per restare vicini al mondo delle pellicole, ironizzando su una situazione antipatica, potremmo definire come un film in stile 007, "Operazione Cinema", mutatasi tuttavia, per le sue lungaggini dovute a svariati fattori burocratico, in una serie TV. Dalle ultime dichiarazioni parrebbe però essere giunta la "puntata finale" di questa trafila.La situazione viene spiegata dal Primo Cittadino Avv.: " Eravamo pronti per andare a stipulare dal notaio anche per il Supercinema, ma purtroppo la proprietà ci ha evidenziato alcuni problemi di natura catastale e anche probabilmente edilizia, abbiamo effettuato un controllo congiunto anche per instradare al meglio la proprietà sulla documentazione che serve ai fini della stipula dell'atto notarile. Anticiperemo invece l'acquisto del cinema Impero, lì è tutto pronto. Credo che nell'arco di una decina di giorni stipuleremo innanzitutto l'acquisto del Cinema Impero per poi, mi auguro, nell'arco di altri 15 giorni poter finalmente andare dal notaio anche per il Super Cinema".quelle indicate dal Sindaco, con il Comune di Trani che sarebbe stato infatti già pronto da tempo a portare a termine le pratiche: "Non è colpa del Comune. Il Comune era pronto già alla fine dell'anno a procedere all'acquisto di entrambe le strutture. Da qui a 10 giorni sicuramente saremo proprietari del cinema Impero e tra altri 15 potremo essere proprietari anche del Super Cinema " ribadisce. Battute finali, si spera, per questa situazione dache, se portata a termine, consegnerà alla città due strutture tanto storiche quanto fondamentali per la cultura locale.