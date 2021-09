Questioni Amet e Amiu: il consigliere Loconte propone un Consiglio Comunale monotematico

Alcune procedure che non sarebbero state rispettate hanno nei giorni scorsi provocato la reazione di Vito Branà, Antonio Loconte e altri consiglieri comunali - oltre che di diversi cittadini - alle prove orali del concorso Amiu.La circostanza unita ad altre situazioni che necessiterebbero di chiarimenti ha indotto il consigliere Antonio Loconte ( Uniti per Trani Futura) a invocare l'art. 26 del regolamento del Consiglio Comunale che prevede che il Presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri.Loconte ritiene necessario che alla luce degli ultimi accadimenti tutti i consiglieri comunali nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo dell'attività amministrativa siano concordi nel riunire l'assise per un pubblico confronto con i vertici delle due aziende per discutere:riguardo Amiu S.P.A:del contratto di servizio delle strategie aziendali da intraprendere nel futuro prossimodella trasparenza delle procedure concorsuali espletateriguardo amet S.p.a:delle strategie future alla luce dell'Avvento del mercato liberodello stato di agitazione proclamato per assenza del piano industrialedella situazione recupero crediti della situazione parcheggi"Un accurato approfondimento merita -aggiunge Loconte nella sua richiesta - la questione relativa alle procedure concorsuali svoltasi presso l'azienda Amiu Spa e oggetto di una denuncia del consigliere Branà che, recatosi personalmente presso la sede di esame ha potuto constatare alcune irregolarità che andrebbero a minare la trasparenza del concorso stesso".