Raccolta differenziata, in arrivo a Trani 37 automezzi nuovi e già ordinati

torna a parlare di raccolta differenziata.«Come noto, nei mesi scorsi abbiamo avviato le procedure per l'acquisto degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali necessari per estendere su tutto il territorio comunale il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, utilizzando un finanziamento regionale di circa 1 milione e 350mila euro ottenuto dal Comune di Trani.La procedura di gara per l'acquisto degli automezzi è andata avanti senza intoppi. Nei prossimi giorni la società aggiudicatrice procederà a consegnare ad AMIU i 37 automezzi nuovi e già ordinati. La procedura per l'acquisto delle attrezzature ed i materiali è stata rallentata da ben 2 ricorsi giudiziari cautelari al TAR Puglia, promossi dalla società che si è classificata seconda.Ebbene, il TAR Puglia ha rigettato entrambe le istanze cautelari di sospensione dell'aggiudicazione in favore della società prima classificata (la seconda ordinanza è di pochi giorni fa), fissando l'udienza di merito per il prossimo 26 febbraio. Entro pochi giorni il Comune di Trani sottoscriverà il contratto con la società vincitrice, che provvederà a consegnare il materiale nei successivi 30 giorni.Amiu Trani si è già attrezzata per i passaggi successivi: procederà alla distribuzione a tutti gli utenti delle attrezzature acquistate e contemporaneamente partirà con la campagna informativa del servizio di raccolta.Dopo aver sventato il disastro ambientale della discarica, dopo aver salvato dal fallimento e rilanciato la nostra azienda di igiene urbana, stiamo finalmente per abbandonare il ruolo di Cenerentola nella raccolta dei rifiuti».