Raccontando sotto le stelle 2022: il gran finale con lo spettacolo di giocoleria comica ‘Mr. Big Circus Cabaret’

Un gran finale attende il pubblico di Raccontando sotto le stelle. Giovedì prossimo andrà in scena a Trani (BT) l'ultimo spettacolo in cartellone della quindicesima edizione della rassegna teatrale per bambini e famiglie.Il 28 luglio nell'anfiteatro del boschetto della Villa Comunale, dalle ore 21,00, lo spettacolo tra clownerie, ironia e arte circense di Mr. Big Circus Cabaret. Christian Lisco è un clown 'contemporaneo' che trascinerà tutto il pubblico di grandi e piccoli in un esilarante show di giocoleria comica.Organizzata da Marluna Teatro e Libreria Miranfù, con la direzione artistica di Maria Elena Germinario e Vincenzo Covelli, la rassegna è cofinanziata dall' Assessorato alle culture della Città di Trani nell'ambito del piano triennale delle attività culturali.Primo e a tutt'oggi unico nella provincia BAT, 'Raccontando sotto le stelle' è un appuntamento importante, che da tre lustri educa i più piccoli alla fruizione del teatro, e rappresenta anche un prezioso punto di riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza. La programmazione pensata dai direttori artistici Maria Elena Germinario di Marluna Teatro e Vincenzo Covelli della Libreria Miranfù, si chiude con un cabaret in cui le arti circensi diventano il trampolino di lancio per una esilarante comicità. Non uno spettacolo al quale assistere passivamente, ma uno show costruito con la viva partecipazione del pubblico. Il clown Mr. Big genera dalla fervida fantasia di Christian Lisco dopo anni di sperimentazione e di "mestiere". Liberamente ispirato, nel modo di parlare, al maestro clown Ian Algie (attore-clown canadese), il personaggio "Mr.Big" fa il suo esordio sulla pista da circo tra il 2016 e il 2017. Il clown contemporaneo prende forma e si definisce sempre più nel tempo e in ogni spettacolo - un vero e proprio cabaret circense per famiglie - scoprendo e scoprendosi in nuove e differenti sfumature. Non indossa parrucca e naso rosso, ma veste elegantemente come si usa nei grandi cabaret, perché è così che si presenta al pubblico, un'artista di fama internazionale, Big appunto, ma l'accoglienza che riceve non è all'altezza delle sue aspettative. Inizia così un susseguirsi di gag esitanti e numeri di tecnica circense attraverso i quali Mr Big cerca di conquistare il suo pubblico, che finirà inevitabilmente per diventare il vero protagonista dello show. Una mirabolante girandola di clave, coltelli, palline e cappelli è protagonista sulla scena alla stessa stregua dei numeri di giocoleria con il fuoco e di equilibrismo su MiniBike, ma il Mr Big Circus Cabaret non si ferma alla sola tecnica circense. La comicità di Mr.Big non ha peli sulla lingua e non risparmia nessuno dalla sua ironia, grandi e piccoli, in lui albergano lo spirito e il sarcasmo del giullare di corte, uniti alla verve dell'attore di cabaret, la battuta pronta, la lingua alle volte tagliente, una spiccata capacità di improvvisare.Apertura biglietteria ore 20,30. Inizio spettacolo ore 21.Prenotazioni obbligatorie: cell.: +39 3473474958 || 3402326032. Biglietto singolo 5 euro.