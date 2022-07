Raccontando sotto le stelle 2022, prossimo spettacolo “Il gatto con gli stivali” del Granteatrino Casa di Pulcinella

Abbiamo bisogno di immaginare, di nutrire i nostri pensieri con la fantasia, perché come sosteneva Albert Einstein «La logica vi porterà da A a B, l'immaginazione vi porterà dappertutto».Dopo il grande entusiasmo e successo di pubblico della prima di Raccontando sotto le stelle, con Le avventure di Spazzolino di Angelo Aiello, continua la rassegna teatrale per ragazzi e famiglie, con la(BT) sarà il palcoscenico di un grande classico delle fiabe "", visto con gli occhi del regista Paolo Comentale e prodotto daldi Bari.con ingresso alle ore 20:30 e inizio alle ore 21:00., una lettura animata con Kamishibai (teatro di carta giapponese), dedicato ai bambini dai 5 anni in su,è un appuntamento importante, che, e rappresenta anche un prezioso punto di riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza. Grazie alla programmazione pensata dai, in Villa Comunale a Trani si alternano in modo equilibrato spettacoli di teatro d'attore e spettacoli di teatro di figura (burattini, teatro d'ombre, teatro di carta e teatro d'oggetti), offrendo molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani.. Le nostre città, fatte di strade e palazzi grigi, con poche aree verdi, lasciano poco spazio all'immaginazione. Incredibile ma vero, proprio nella città più bigia di tutte le città grigie sta per accadere qualcosa di straordinario, un nuovo mondo fatto di verde, fiori e colori sta per prendere vita. In un'allegra sarabanda di pupazzi di varie dimensioni, con tecniche di animazione nuove e sorprendenti, si dipana il filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni età. La trama, infatti, ripercorre la celebre fiaba di Charles Perrault: un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale compongono la coppia scenica che anima le vicende dello spettacolo. Burattini e attori danno vita, con animazioni ed interpretazioni magistrali tra amore, furbizia e generosità, ad uno spettacolo ironico e di grande ritmo che conquisterà gli spettatori dai cinque anni in su. La regia, a cura di Paolo Comentale, vuole sottolineare il profondo amore tra il giovane Mugnaio e il magico Gatto con gli stivali che ci riporta ad un rapporto autentico tra l'uomo e il mondo della natura e degli animali domestici fatto di amicizia, di rispetto e di complicità.le avventure della bambina ") e lo spettacolo di 'giocoleria comica' tra clownerie, ironia e arte circense di, incarnato da Christian Lisco ().6 appuntamenti 25 euro,5 euro.