Raccontando sotto le stelle, giovedì il penultimo spettacolo in Villa comunale

Si avvia a conclusione la sedicesima edizione di "Raccontando sotto le stelle" a Trani (BT) che, anche quest'anno, sta riscuotendo un enorme successo di pubblico. La rassegna teatrale itinerante per bambini e famiglie, organizzata da Marluna Teatro e Libreria Miranfù, con la direzione artistica di Maria Elena Germinario e Vincenzo Covelli, è co-finanziata e patrocinata dall'Assessorato alle Culture della città di Trani. Vincitore del bando triennale per le attività culturali della città, il festival da più di quindici anni educa i più piccoli alla fruizione del teatro; esso rappresenta anche un prezioso riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un'opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d'eccellenza.

Per il penultimo appuntamento in cartellone il prossimo giovedì 27 luglio sarà l'anfiteatro del "Boschetto" della Villa comunale di Trani ad accogliere lo spettacolo "LIVE GRAVITY - Un Clown per Amico" di e con Michele Diana Circus Events. Un esilarante e delicato spettacolo di giocoleria, acrobatica, equilibrismo e clownerie, che ha come protagonista un clown alla ricerca di equilibrio, non solo fisico ma anche psichico e forse emotivo. Attraverso l'utilizzo dei suoi attrezzi con maestria e goffaggine, Mike esplora le infinite possibilità del corpo, del gioco e del cerchio come strumento di narrazione. Il pubblico avrà il compito di guidare il clown-acrobata tra momenti di gioia e disperazione, successo e fallimento, voli, cadute ma soprattutto sospensioni. Un successo assicurato per un pubblico che diventa protagonista dello show di 'giocoleria comica' sospeso tra clownerie, ironia e arte circense, in uno spettacolo che riesce a intrattenere spettatori da 3 a 100 anni.

Chiude il cartellone giovedì 3 agosto al Centro Jobel, in via G. Di Vittorio, 60 a Trani, lo spettacolo di Armamaxa Teatro -Teatro Giovani Teatro Pirata "Robin Hood".

Porta biglietteria: ore 20,30, inizio spettacoli: ore 21,00. Biglietto singolo 5 euro.

Info e prenotazioni: 3473474958 e 3402326032 || www.facebook.com/raccontandosottolestelle.