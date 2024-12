Racconti del Natale, al via il concorso presepistico dell'associazione Delfino Blu

L'Associazione Delfino Blu, all'interno delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Trani, presenta il Concorso artistico "Racconti del Natale", un'occasione per ricordare ancora una volta, quanto preziosa sia l'arte presepistica, nel raccontare la magia ed il mistero del Natale.Il concorso è aperto a tutti coloro che per passione, per tradizione, amano raccontare il Natale attraverso l'allestimento di scene ed ambientazioni che ci conducono con la fantasia in una Betlemme di 2000 anni fa in cui tutto accadde!Il concorso è rivolto a tutti, piccoli e grandi, singoli o in gruppo, che vogliono vivere questo Natale, come occasione per esprimere le proprie emozioni, sensazioni e talento artistico, raccontando attraverso gli elaborati scene di che raccontano episodi della notte magica.Gli elaborati saranno esposti per tutto il periodo delle festività natalizie dal 21 Dicembre 2024 al 6 Gennaio 2025, presso la galleria della Chiesa di S.Luigi in piazza Mazzini a Trani.L'iniziativa contribuirà a rendere più vivo lo spirito Natalizio della Città in particolare nelle strade del Centro Storico che con le sue luci, monumenti, strade e vicoli regaleranno a tutti i cittadini e visitatori il calore della magia del natale.Per informazioni, contattaci ai seguenti recapiti: e-mail: delfinobluodvtrani@gmail.com ai n.3458825863-3884536278 o visitando la pagina Facebook di Associazione Delfino Blu