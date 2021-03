Raffica di controlli nella Bat nell'ultimo weekend in zona gialla: 262 persone identificate

Nel corso del week-end, i carabinieri del Gruppo di Trani hanno effettuato incessanti controlli sul territorio con l'impiego di numerose pattuglie delle Compagnie di Trani, Andria e Barletta.I militari, con l'ausilio degli uomini dell'11° Reggimento "Puglia" e del personale della Polizia Locale, hanno concentrato la loro attenzione sul rispetto delle norme per la prevenzione del contagio dal virus Covid-19.Le pattuglie, sia in uniforme sia in abiti civili, sono state dispiegate non solo nei cosiddetti luoghi della "movida", ma anche nei quartieri periferici dei centri urbani e sulle arterie stradali principali al fine di scoraggiare le violazioni del DPCM vigente.Durante il dedicato servizio, sono state identificate 262 persone, sottoposti a controllo della circolazione stradale 121 automezzi, verificate 6 attività commerciali, nonché elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada.I controlli, prolungatisi sino a tarda serata, sono continuati anche nella notte con il proposito di prevenire i reati di carattere predatorio e quelli in materia di sostanze stupefacenti.