Reddito di cittadinanza e Red, riapre il punto di accesso del Comune di Trani dopo il lockdown

Dopo la chiusura a causa dell'emergenza COVID-19, ha riaperto al pubblico il punto di accesso del Comune di Trani per Reddito di Cittadinanza e RED 3.0. Come rilevato lo scorso inverno, l'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie risulta essere uno degli Ambiti con maggiori richieste di RED 3.0 (il terzo in tutta la Puglia), oltre a registrare un numero importante di richieste di Reddito di Cittadinanza in ambito regionale.Così da fine febbraio le Amministrazioni comunali di Trani e Bisceglie hanno potenziato i servizi di prima accoglienza, informazione e orientamento per la cittadinanza, attraverso dei punti di accesso dedicati al Reddito di cittadinanza e al Red. Purtroppo però l'inizio delle attività dei punti di accesso è coinciso con il lock-down dovuto all'emergenza coronavirus.Il punto di accesso di Trani finalmente ritorna a erogare i servizi al pubblico, dando informazioni sulle misure di contrasto alla povertà quali il Reddito di Cittadinanza e il RED 3.0 a cittadini e CAF. Torna inoltre con servizi potenziati grazie all'attivazione di un numero telefonico dedicato: 371.4385316.Orari di apertura del Punto di Accesso presso il Comune di Trani (previo appuntamento): lunedì, martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.30. Il giovedì anche dalle 15:00 alle 17.30.