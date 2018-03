Sul sito web del Comune di Trani, sezione Albo pretorio, è stata pubblicata la determinazione dirigenziale con gli esiti istruttori delle istanze di ammissione e di non ammissione alla misura del "Reddito di dignità" con riferimento alle domande presentate dai cittadini dell'Ambito Trani-Bisceglie nell'anno 2017. Sono 196, in particolare, i cittadini che riceveranno un contributo economico.L'obiettivo del progetto è quello di contrastare la povertà e favorire, invece, I'inclusione sociale attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione. La Regione Puglia ha inteso promuovere, così, una strategia organica di contrasto al disagio socio-economico e all'emarginazione sociale, attraverso I'attivazione di interventi integrati per I'inclusione sociale attiva.Il Reddito di dignità (Red) è una misura di integrazione del reddito, considerata come strumento di contrasto alla povertà assoluta ed un programma di inserimento sociale e lavorativo in cui l'indennità economica è accompagnata da un patto di inclusione sociale attiva che il nucleo familiare beneficiario, attraverso un suo componente, stipula con i servizi sociali locali. Il Red mira a fomire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire I'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà.