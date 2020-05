Reddito di emergenza, attivo il servizio per la presentazione delle domande

Misura di sostegno per supportare le famiglie in condizioni di difficoltà economiche dopo il Covid-19

È attivo il servizio per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza, misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.I beneficiari del neonato istituto, sono i nuclei familiari, composti anche da una sola persona, con Isee inferiore a 15 mila euro, che potranno ricevere per un bimestre un importo compreso tra 400 e 800 euro mensili, che sale a 840 euro per le famiglie con disabili o persone non autosufficienti.Per saperne di più ⤵️