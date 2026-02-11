Referendum
Referendum
Eventi e cultura

Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico

Se ne parla il 12 febbraio a Palazzo Beltrani

Trani - mercoledì 11 febbraio 2026 12.26
Si avvicina l'appuntamento elettorale sul referendum giustizia, il voto è una scelta importante perché incide sulla vita di tutti noi. Per questo è fondamentale votare consapevolmente. Per questo giovedì 12 febbraio alle ore 18,00 presso il Palazzo delle Arti, in via Beltrani, 51 a Trani il Comitato "Giusto dire NO" in collaborazione con Auser ETS Trani organizza un incontro sul tema "REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, DI COSA PARLIAMO?"

Partecipano:
  • Dott.ssa Paola Buccelli, Consigliere Corte di Appello di Bari
  • Dott. Giovanni Lucio Vaira, Pubblico ministero, Procura della Repubblica di Trani.
  • Prof. Roberto Voza, diritto del lavoro, Università di Bari.

Modera il dibattito Nico Aurora giornalista.
