Referendum sulla giustizia, Auser Trani organizza un incontro tematico

Eventi e cultura

Dott.ssa Paola Buccelli, Consigliere Corte di Appello di Bari

Dott. Giovanni Lucio Vaira, Pubblico ministero, Procura della Repubblica di Trani.

Prof. Roberto Voza, diritto del lavoro, Università di Bari.

Si avvicina l'appuntamento elettorale sul referendum giustizia, il voto è una scelta importante perché incide sulla vita di tutti noi. Per questo è fondamentale votare consapevolmente. Per questo giovedì 12 febbraio alle ore 18,00 presso il Palazzo delle Arti, in via Beltrani, 51 a Trani il Comitato "Giusto dire NO" in collaborazione con Auser ETS Trani organizza un incontro sul tema "REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, DI COSA PARLIAMO?"Partecipano:Modera il dibattito Nico Aurora giornalista.