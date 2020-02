Regionarie 5 Stelle, due tranesi in corsa

Giovedì 20 febbraio, dalle 10 alle 19, tutti gli iscritti pugliesi al Movimento 5 Stelle potranno esprimere la loro preferenza sulla piattaforma Rousseau nelle regionarie per l'individuazione dei candidati alla carica di consiglieri alle prossime elezioni regionali della Puglia, che dovrebbero svolgersi il 31 maggio (ma la data non è stata ancora ufficializzata).Sono 92 i pretendenti alle 50 posizioni in lista: 25 dell'Area Metropolitana di Bari, 22 dalla provincia di Foggia, 14 dal tarantino, 13 dlla provincia di Lecce, 11 da quella di Brindisi mentre gli aspiranti candidati della Bat sono sette, per cinque posti a disposizione. Tutti i consiglieri regionali uscenti hanno deciso di rimettersi in corsa, compresa l'andriese Grazia Di Bari, unica eletta nella circoscrizione della sesta provincia, che comprende anche Trani.L'elenco dei sette comprende due attivisti tranesi, il 58enne Andrea Bartucci e il 48enne Sante Giusto. Concorreranno ai cinque posti in lista, oltre all'uscente Grazia Di Bari, 46 anni, la trinitapolese Mariapia Sarcina (27 anni), la barlettana Stefania Elia Doronzo (35 anni), i biscegliesi Giuseppe Acquaviva (51 anni) e Giuseppe Cosmai (52 anni).