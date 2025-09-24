Debora Ciliento
Debora Ciliento
Politica

Regione Puglia, presentata la revisione del Piano Triennale dei Servizi 2024-2026 ai sindacati

“Il sistema del TPL in Puglia deve rispettare i lavoratori del settore”

Trani - mercoledì 24 settembre 2025 10.08 Comunicato Stampa
Ieri mattina l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha incontrato i rappresentati sindacali di FILT Cgil Puglia, FIT Cisl Puglia, Uil Puglia e Uil Trasporti, Faisa Cisal, UGL FNA, USB Trasporti, CONF.A.I.L. per illustrare approfondimenti e modifiche apportate al Piano Triennale dei Servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2024-2026. Si tratta del documento di programmazione che ridisegna il trasporto pubblico su gomma della Regione Puglia, adottando un modello che ha come elemento portante sei Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) provinciali e uno di carattere regionale, razionalizza l'offerta dei servizi TPL su gomma e ferro sul territorio pugliese, aggiorna i servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale e ridetermina i relativi costi standard.

Presenti all'incontro il direttore del Dipartimento regionale Mobilità, Vito Antonio Antonacci, i dirigenti della Sezione TPL e Intermodalità, Carmela Iadaresta, e del Servizio Contratti di Servizio e TPL, Giuseppe Merra, e due dei redattori del Piano, l'ing. Stefano Ciurnelli, project manager e coordinatore tecnico scientifico del Piano Regionale dei Trasporti e dei Servizi della Regione Puglia, e il prof. Giorgio Matteucci della Sapienza Università di Roma.

Come assicurato lo scorso 18 luglio in sede di avvio della conferenza di servizio, finalizzata all'approvazione del PTS, da parte dell'Assessorato c'è stata piena apertura a confrontarsi con gli stakeholder, in particolare Province e sindacati, che avevano sollevato osservazioni, perplessità e critiche nei confronti del documento. Da questi confronti è scaturita una revisione del Piano, i cui elementi principali sono stati presentati oggi ai sindacati.

L'attenzione si è concentrata sulla clausola sociale che prevede una piena tutela dei diritti dei lavoratori, già presente nel PTS, e sulla necessità di essere ancora più determinanti a difesa dei posti di lavoro, dei salari e anche della sede di lavoro. Condividendo tale necessità, la Regione ha dato la disponibilità, attraverso la creazione di un protocollo partecipativo tra tutti i soggetti coinvolti, a sottoscrivere un bozza di accordo sindacale che dovrà essere recepita negli atti conseguenti all'approvazione del PTS.

"Il Piano Triennale dei Servizi è un atto programmatorio fondamentale che deve chiudere il suo iter a breve – ha detto l'assessore Debora Ciliento -, in modo da avere il tempo di mettere a punto gli altri atti consequenziali e attuativi della riforma del trasporto pubblico locale su gomma. L'attenzione nei confronti dei lavoratori e delle loro tutele è massima. Con il PTS puntiamo a efficientare il sistema di trasporto in Puglia e solo un sistema che rispetta i lavoratori può essere efficiente e soddisfare pienamente le esigenze dei cittadini."
  • Debora Ciliento
Altri contenuti a tema
Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani Enti locali Sanità, via libera al potenziamento del PTA di Trani Dal post dell'assessora regionale Debora Ciliento, l'annuncio dell'intesa per nuovi investimenti e servizi
Ciliento: “Aumentiamo gli aiuti umanitari. Serve investire sull’educazione alla pace” Ciliento: “Aumentiamo gli aiuti umanitari. Serve investire sull’educazione alla pace” Festa dell’Unità di Bisceglie, tra gli appuntamenti di ieri, l’incontro dal titolo “La pace è sempre giusta”
In Puglia arrivano nuovi bus ecosostenibili: svolta green nel trasporto pubblico In Puglia arrivano nuovi bus ecosostenibili: svolta green nel trasporto pubblico Debora Ciliento: “Più bus, meno emissioni. Più diritti, meno ostacoli"
Trasporto pubblico, arrivano due nuovi treni regionali sulla linea Adriatica Attualità Trasporto pubblico, arrivano due nuovi treni regionali sulla linea Adriatica Ciliento: "Ne beneficerà anche la provincia Bat"
1 Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti - Regione Puglia, annuncia sconto del 50% sugli abbonamenti per studenti pendolari Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti - Regione Puglia, annuncia sconto del 50% sugli abbonamenti per studenti pendolari Stanziati oltre 11 mln. di euro per agevolare l'acquisto di titoli di viaggio mensili per circa 35.000 studenti delle scuole superiori e università pugliesi
Un nuovo ponte aereo tra Usa e Italia: decolla il primo volo diretto New York-Bari Un nuovo ponte aereo tra Usa e Italia: decolla il primo volo diretto New York-Bari Ciliento: «Il settore dei trasporti pugliesi oggi vive un momento di orgoglio»
12 Violenza e illegalità nella Bat, Ciliento: "Esempi sbagliati e falsi modelli, serve educare ai veri valori" Attualità Violenza e illegalità nella Bat, Ciliento: "Esempi sbagliati e falsi modelli, serve educare ai veri valori" L'assessora regionale interviene dopo l'ultimo tragico episodio violento di Barletta
Autismo, Ciliento: «Programmi socio-educativi al centro delle agende politiche» Autismo, Ciliento: «Programmi socio-educativi al centro delle agende politiche» «Si lavori per creare comunità sempre più aperte e accoglienti alle diversità»
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
24 settembre 2025 In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni
Fontane o pozze stagnanti a Trani?
24 settembre 2025 Fontane o pozze stagnanti a Trani?
Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
24 settembre 2025 Botteri, Friedman e Mini, i big accendono i Dialoghi di Trani
Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
24 settembre 2025 Giovedì 25 settembre la consegna delle patenti di servizio agli agenti di Polizia Locale
Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore "
24 settembre 2025 Indice di sportività, la BAT non brilla: 98° posto su 107 nella classifica di "Il Sole-24 Ore"
Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
24 settembre 2025 Trani, l'Architettura al servizio della Giustizia
Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili ", la storia diventa che carne, voce e silenzio
24 settembre 2025 Al Beltrani: "Oltre la memoria - Le vittime invisibili", la storia diventa che carne, voce e silenzio
Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
23 settembre 2025 Fabio Purino a Trani: la pittura si fa cinema sulle tele della Nouvelle Vague
Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
23 settembre 2025 Consegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità
La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
23 settembre 2025 La Guardia di Finanza celebra San Matteo nella Cattedrale di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.