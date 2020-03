«Restiamo a casa, solo così potrà andare tutto bene»

Social Video 3 minuti Restiamo a casa, l'appello degli studenti della scuola d'Annunzio

In questo clima che ci avvolge da giorni ci giunga il sorriso delle bambine e dei bambini di tutto il 3^ Circolo "G.D'Annunzio" al completo, scuola dell'infanzia e scuola primaria.Nel vedere il nostro Sindaco spendersi tanto per tutelare la salute dei suoi cittadini, i piccoli hanno pensato di dargli una mano a modo loro per ribadire a tutti che bisogna restare a casa e solo così potrà andare tutto bene.Un grande "in bocca al lupo" a tutti dalle alunne e dagli alunni del 3^ circolo "G.D'annunzio".