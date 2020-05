Riapertura esercizi commerciali a Trani, scattano le prime diffide

Sono stati avviati nei giorni scorsi i controlli su tutto il territorio cittadino da parte della Polizia locale coadiuavata dalle altre forze dell'ordine, in particolare dal reparto annona guidato dal maresciallo Coppola che è mirato ad un'attività di controllo delle attività commerciali per far rispettare normative e disposizioni previste dallo Stato per evitare ogni forma di assembramento.Nonostante tutto, il sindaco ha chiesto agli agenti della Polizia municipale e alle forze dell'ordine di essere tolleranti in questa prima fase di riapertura e procedere solo attraverso diffide nei confronti delle attività commerciali evitando, se possibile, multe.Nella giornata di ieri in cui è stata controllata zona portuale, piazza Plebiscito, via San Giorgio, Piazza Quercia e via Mario Pagano sono state sollevate diverse diffide ma nessuna sanzione.